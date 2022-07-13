«Это дичь какая-то»: глава мусорной компании раскритиковал привлечение волонтеров для уборки мусора в Карелии

Новый руководитель главной в Карелии компании по уборке мусора раскритиковал идею, что навести чистоту поможет волонтерское движение.

Своими мыслями о том, как привести в порядок улицы и зоны отдыха в Карелии новый исполняющий обязанности генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» Павел Дегтярев поделился на заседании парламентского комитета по природопользованию и экологии.

«Волонтеры приезжают. Ну, это просто дичь какая-то. Я, конечно, извиняюсь. Какие волонтеры? Вы предлагаете студентам, детям убирать за людей, которые мусорят на пляжах? Это здорово, конечно, но это говорит о том, что работа абсолютно не налажена. В том числе, у местных властей. Для того, чтобы что-то потребовать, вы сначала обеспечьте площадки (для мусора — прим. ред.)…Если мы говорим про тот же пляж в Эссойле всем известный на Сямозере… А там площадки то есть? Площадок нет. Тогда людям еще надо сказать спасибо за то, что вы выносите не в лес куда-то, разбрасываете мусор, а выносите это на свалки. Потому что со свалок нам легче собирать на самом деле. Я смотрю на эти вещи именно с такой точки зрения», — пояснил руководитель компании.

Полный текст его выступления читайте в статье «Карелия либо будет чистой, либо чистой не будет».