«Это наши люди»: глава Карелии ответил на насмешки над планами сотрудничества с Угандой

Встреча главы Карелии с послом Уганды вызвала ироничные замечания в соцсети, и губернатор не оставил это без внимания.

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице Вконтакте пост о том, как прошла его встреча с представителем африканской страны, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Среди подписчиков нашлись те, у кого такое сотрудничество вызывало насмешку.

«Тазобедренные повязки с карельским оленем в производство!», «Они нам кофе и студентов, а мы им лес и карельский бальзам», «У них спидом 7% населения болеет (официально) и самый большой прирост населения», — написали некоторые комментаторы.

Губернатор отреагировал на эти комментарии.

«Я бы всем надсмехающимся (критиками то тут сложно назвать) обозначил одну простую истину. В Африке сегодня уже проживает 1 млрд 600 млн человек. Это больше, чем в Китае или Индии. И население продолжает расти самыми быстрыми темпами (нам бы этих темпов хоть половину). Это геополитический фактор на ближайшие, как минимум, сто лет. Самым перспективным и важным опять-таки в геополитической перспективе сейчас является подготовка студентов из Африки в наших учебных заведениях. К примеру, большинство ученых и профессоров в Уганде (а они уже есть) это люди, закончившие советские ВУЗы. Это НАШИ люди во многом. Это плохо? Ну, а причина распространения СПИДа или других подобных заболеваний, она в большей степени в безнравственности и распущенности, а отнюдь не в студентах из других стран. Никто не говорит, что экономика Карелии будет строиться исключительно на отношениях с Африкой. Но и не искать здесь определённых возможностей глупо», — написал Парфенчиков.