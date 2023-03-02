Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
02.03.2023 16:36
Злоумышленники избили охранника во время разбойного нападения в Петрозаводске
02.03.2023 15:30
Впервые в Карелии останки человека опознали по изображению нейросети
Сегодня 09:34
Пять ресторанов из Петрозаводска вошли в число лучших в России
02.03.2023 16:29

«Это наши люди»: глава Карелии ответил на насмешки над планами сотрудничества с Угандой

Новости. Общество
10:40, 03 Марта 2023
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Встреча главы Карелии с послом Уганды вызвала ироничные замечания в соцсети, и губернатор не оставил это без внимания.

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице Вконтакте пост о том, как прошла его встреча с представителем африканской страны, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Среди подписчиков нашлись те, у кого такое сотрудничество вызывало насмешку.

«Тазобедренные повязки с карельским оленем в производство!», «Они нам кофе и студентов, а мы им лес и карельский бальзам», «У них спидом 7% населения болеет (официально) и самый большой прирост населения», — написали некоторые комментаторы.

Губернатор отреагировал на эти комментарии.

«Я бы всем надсмехающимся (критиками то тут сложно назвать) обозначил одну простую истину. В Африке сегодня уже проживает 1 млрд 600 млн человек. Это больше, чем в Китае или Индии. И население продолжает расти самыми быстрыми темпами (нам бы этих темпов хоть половину). Это геополитический фактор на ближайшие, как минимум, сто лет. Самым перспективным и важным опять-таки в геополитической перспективе сейчас является подготовка студентов из Африки в наших учебных заведениях. К примеру, большинство ученых и профессоров в Уганде (а они уже есть) это люди, закончившие советские ВУЗы. Это НАШИ люди во многом. Это плохо? Ну, а причина распространения СПИДа или других подобных заболеваний, она в большей степени в безнравственности и распущенности, а отнюдь не в студентах из других стран. Никто не говорит, что экономика Карелии будет строиться исключительно на отношениях с Африкой. Но и не искать здесь определённых возможностей глупо», — написал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.