"Это основание для отмены решений Петрозаводского городского и Верховного суда Карелии, которые продлевали сроки ареста Алиханова"

Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, рассказал адвокат Михаил Шогин.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Девлета Алиханова на незаконное содержание под стражей в течение трех лет. Фактически он подтвердил, что все это время судьи, которые принимали решения о продлении меры пресечения в виде ареста, действовали в нарушение российского законодательства. Означает ли это, что Алиханова освободят из колонии? И какие последствия будет иметь победа в ЕСПЧ для него самого и для судебной системы Карелии, оказавшейся в центре скандала? Будет ли известный политик и предприниматель обжаловать в Страсбурге вынесенный ему приговор? Эти и другие вопросы мы обсудили с Михаилом Шогиным — адвокатом Девлета Алиханова, который с первого дня задержания и до настоящего времени защищает его в судах.

— 29 марта 2018 года Европейским судом по правам человека принято итоговое решение по нашей жалобе в интересах Девлета Алиханова, где установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и неоднократного продления срока содержания в СИЗО, - говорит Шогин.

В решении Европейского суда особо значимы два обстоятельства. Во-первых, суд прямо указал на отсутствие оснований для избрания меры пресечения и продления срока содержания под стражей в отношении Алиханова. В решении изложены конкретные нарушения, касающиеся именно данного случая: несостоятельность причин, использованных судами; выдвижение предположений о рисках того, что Алиханов может скрыться от правосудия или воспрепятствовать ему при отсутствии каких-либо доказательств этому; неспособность оценить индивидуальное положение заявителя; отсутствие попыток изучения возможности использования других мер пресечения; неэффективность проведения судебного разбирательства во время содержания под стражей.

Особо обращает на себя внимание тот факт, что мы неоднократно предупреждали наши суды о том, что нельзя выносить немотивированные решения об аресте и его продлении, говорили о последствиях и реакции на это Европейского суда по правам человека. Почему-то все забывают, что Верховный суд России в своих разъяснениях точно также толкует положения закона о необходимости указания на фактические основания, что на практике не исполняется. По крайней мере в нашем случае.

Только один раз наши доводы были услышаны судьей Верховного суда Карелии Альфией Нуждиной, которая изменила Алиханову арест на залог, однако после прямого вмешательства в ситуацию председателя Верховного суда Анатолия Накваса это законное решение было отменено, о чем подробно писали средства массовой информации.

Подробнее читайте здесь.