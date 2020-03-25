Парфенчиков: "Это тот случай, когда мы не можем что-либо с этим сделать"

Артур Парфенчиков объяснил, почему в Карелии снижен прожиточный минимум.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил жителям, почему в республике снижен прожиточный минимум.

"Меня часто спрашивают, почему в Карелии снижен прожиточный минимум. Ведь от его величины зависят многие социальные выплаты, из-за чего, собственно, и беспокоятся жители Карелии. Прекрасно это понимаю, но скажу прямо: это тот случай, когда мы не можем что-либо с этим сделать. Все регионы при расчетах следуют единой федеральной методике, она утверждена правительством Российской Федерации и обязательна к исполнению.

Законом определено, что прожиточный минимум устанавливается ежеквартально, а его величина базируется на стоимости потребительской корзины и данных о ценах на продукты питания и непродовольственные товары и услуги, которые предоставляет Карелиястат. То есть, для расчета применяются определенные показатели и формулы.

Напомню, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей разная. Зависит она и от района проживания, в северных – выше. В целом по республике за 4 квартал 2019 года она составила 13307 руб. на душу населения. Снижение по сравнению с предыдущим, третьим, кварталом - 3,5%. Это связано с сезонным изменением стоимости отдельных продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины. Как раз в октябре-ноябре становятся дешевле многие овощи и фрукты".

Артур Парфенчиков пообещал, что, учитывая снижение прожиточного минимума, власти постараются скорректировать программы социальной поддержки тех жителей Карелии, которые в ней особенно нуждаются.