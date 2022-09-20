«Это вторые родители»: мэр Петрозаводска поздравил учителей

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Текст обращения размещен в паблике петрозаводской мэрии.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают представители одной из самых важных и нужных профессий — учителя. Педагоги — это вторые родители для нас и наших детей. Это люди, которые делятся своими знаниями и жизненной мудростью, учат постигать мир, быть любознательными. Учителя помогают раскрыть таланты наших детей и сделать самый важный выбор — определить свой жизненный и профессиональный путь», — заявил Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, в муниципальной системе образования трудятся более 2250 педагогов.

«Именно от вас зависит, какими станут наш город, республика и страна в будущем», — заявил Любарский.

Международный день учителя отмечают 5 октября.