Эвелина Бледанс показала голые фото в постели с особенным сыном

Публика назвала такое поведение российской актрисы, мягко говоря, странным.

В Сети обсуждают фото российской актрисы Эвелины Бледанс, на котором звездная мама проводит утро с 6-летним особенным сыном Семеном в одной кровати, пишет "Узнайвсе".

"Так иногда хочется наваляться-наобниматься и наплевать на режим», - написала знаменитость по снимком, опубликованном в личном блоге. Она добавила, что позволяет себе поозорничать и похулиганить крайне редко: «Обычно все по плану: зарядка, каша, занятия, суп, тихий час...".

Звезда также сообщила, что запланировала на этот день массу развлечений для ребенка: бассейн, шезлонг, мороженное, аттракционы, мини-диско". "Видимо, сегодня Семик даже дневной сон пропустит", - пояснила она.

Поклонники положительно оценили попытку звездной мамы посвятить утро сыночку. Однако им жутко не понравилось, что Эвелина Бледанс, судя по фото, забыла одеться.

"Спать голой с сыном?", "Эвелина, вы что топлес с сыном спите?", "Могли бы хоть под разные одеяла лечь", "Да уж, смотрится лихо", "Я в шоке...", "А сорочку одеть слабо!", "И без труселей запостилась, скорее всего, маразм крепчает", "Совсем ку-ку", "Голое плечо создает впечатление, что вы совсем раздетая под одеялом...", "Сын вполне взрослый, и спать голой с сыном как то не этично", - прокомментировали подписчики звездное времяпрепровождение.

Фолловеры добавили: "Как-то некрасиво выглядит фотография, когда мама раздетая", "Некрасиво спать или даже лежать с мамой, когда мама еще и полуголая", "Может я не права, но как то пошло и неправильно быть голой в одной постели с ребенком, не важно - мальчик или девочка, а тут мальчик. Ведь он уже не маленький". "Да, выглядит, мягко скажем, странно. Но, скорее всего такие действия одобрены советами психологов-врачей. В данном случае надо учитывать особенность", "Ну, оголенные плечи - это еще не факт, что голая...", "Может лиф без бретелек", "Она может голая и спала, а к ней в кровать пришел сын, что она его выставить за дверь должна была", - добавили фанаты.

При этом некоторые поклонники добавили, что многие мамы спят "без верха" с ребенком, если кормят его грудью, по их мнению, голая мама в постели с сыном – это единение с природой.