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Евгений Беседный рассказал, почему отозвал законопроект о выплатах для пенсионеров 65+

Новости. Общество
16:38, 21 Января 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Депутат парламента Карелии Евгений Беседный рассказал, почему решил снять с рассмотрения законодательную инициативу о единовременных выплатах пенсионерам в возврате 65 лет и старше.

В своем законопроекте парламентарий предлагал назначить единовременную денежную выплату карельским пенсионерам. Однако решил отозвать свою инициативу с рассмотрения.

"У бюджета Карелии на сегодняшний день большой дефицит, требуемые два миллиарда рублей увеличат долговую нагрузку еще больше. Кроме этого, это может привести к сокращению финансирования учреждений здравоохранения, чего, безусловно, мы допустить не можем", - пояснил Евгений Беседный.

Как отметил на заседании Законодательного собрания его коллега по фракции ЛДПР Тимур Зорняков, на сегодняшний день в условиях тяжелой экономической ситуации необходимо, прежде всего, выполнить те социальные обязательства перед жителями Карелии, которые уже предусмотрены в бюджете республики.

"В любом случае, в дальнейшем мы будем прорабатывать этот вопрос, искать возможности финансирования, цифры менять, будем ждать дополнительных поступлений из федерального бюджета", - отметил Евгений Беседный.

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