Евгений Петросян отпраздновал развод

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Евгений Петросян в компании своего адвоката Сергея Жорина отметил развод с артисткой Еленой Степаненко.
Видео опубликовал Жорин в Instagram.
"Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению", — сказал юморист.
Он также выразил надежду на то, что у его бывшей супруги "все будет хорошо, все наладится".
"Какие наши годы!", — добавил артист.
Как пишет РИА Новости, 16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Пара была жената более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, однако первый иск подала Елена Степаненко.
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