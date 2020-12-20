Европейские страны запаниковали из-за нового более заразного штамма коронавируса

Новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции, которую ранее обнаружили в Великобритании, зафиксировали еще в трех странах.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК со ссылкой на BBC.



Штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем известные ранее, нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии. В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. При этом пока что нет никаких научных доказательств, что новый штамм как-то иначе реагирует на имеющиеся вакцины.



Изначально о новой мутации COVID-19 сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели. Она была выявлена в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир, новым штаммом заразились более 1 тыс. человек.



19 декабря главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Уитти подтвердил, что в стране распространяется новый, более заразный вариант коронавируса.



Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что заразность этого штамма примерно на 70% выше ранее известных вариантов коронавируса. В ВОЗ сообщили, что исследуют мутацию и будут держать в курсе власти других стран.





После этого Нидерланды заявили, что до 1 января 2021 года прекращают принимать авиарейсы из Великобритании, чтобы не допустить распространение более заразного штамма SARS-CoV-2. Правительство страны отметило, что выявили новую мутацию еще в начале декабря. Приостановить авиасообщение с Великобританией также решили Франция, Италия, Бельгия.





