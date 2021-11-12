Ежедневное число смертей от ковида в Карелии не сокращается, несмотря на спад пандемии

В Карелии за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека — примерно столько летальных исходов регистрируется каждый день в республике на протяжении всей пандемии.

Оперативную сводку о ситуации с заболеваемостью опубликовал Минздрав Карелии.

Сохранение уровня ежедневной смертности на фоне сокращения заболеваемости привело к росту общего показателя летальности, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших. Этот показатель увеличился с 1,34 до 1,35. Он остается ниже среднероссийского, который составил 2,96.

Всего с начала пандемии в Карелии COVID-19 унес жизни 1229 человек.

За прошедшие сутки в республике выявлены 87 инфицированных, из них 82 человека невакцинированы.

В ковидных стационарах получают лечение 604 пациента, в состоянии средней тяжести — 537 человек, в тяжёлом — 59 (из них не привиты 58 пациентов).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.





