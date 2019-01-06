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Новости. Общество
09:53, 06 Января 2019
фото: фото: Pixabay

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка перечислят без комиссии

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев опубликовал на своей странице в соцсети информацию внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Подписан федеральный закон, в соответствии с которым плату за банковские услуги по операциям со средствами на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца, гарантированно взимать не будут (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 568-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей").

Напомним, что указанная выплата осуществляется с 1 января этого года семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года, и до достижения ребенком полутора лет (ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей").

 

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