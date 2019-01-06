Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка перечислят без комиссии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев опубликовал на своей странице в соцсети информацию внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Подписан федеральный закон, в соответствии с которым плату за банковские услуги по операциям со средствами на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца, гарантированно взимать не будут (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 568-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей").

Напомним, что указанная выплата осуществляется с 1 января этого года семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года, и до достижения ребенком полутора лет (ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей").