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Новости. Общество
15:48, 01 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ежемесячные выплаты многодетным семьям в Карелии продлят еще на 3 года

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Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии сегодня поддержал проект закона о продлении ежемесячных выплат многодетным семьям еще на 3 года.

Согласно действующему законодательству, назначение ежемесячных выплат семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 3 лет, должно было прекратится с 1 января 2020 года.

Поддержанный депутатами законопроект предполагает продление назначения выплат до 2021 года. Эти выплаты будут назначаться семьям, в которых третий ребенок и последующие дети родятся в 2020 и 2021 годах. Такие пособия будут выплачиваться до достижения ими 3-летнего возраста, то есть не менее чем до 2024 года.

На какие суммы могут рассчитывать многодетные семьи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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