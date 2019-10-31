Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на ютьюбе видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.

Продюсер решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат, пишет издание "РИА Новости".

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение расторгнуть контракты со всеми его музыкантами без исключения. Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и с которыми идут судебные споры", – заявил Фадеев.

По словам Фадеева, теперь он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как раньше.