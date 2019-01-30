Пятнадцать фактов о работе и зарплате в Петрозаводске

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Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Петрозаводске. Узнайте, что изменилось в Петрозаводске за 2018 год.
15 фактов о работе и зарплате в Петрозаводске:
- По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Петрозаводске — 36 742₽. С января 2018 года зарплаты петрозаводчан в среднем выросли на 22,5%.
- Сейчас в Петрозаводске более 2300 вакансий.
- За день в Петрозаводске открывается в среднем около 400 вакансий, а за неделю более 900 вакансий.
- На среднюю заработную плату 36 742 житель Петрозаводска может купить 13,5 граммов золота, 834 литра бензина АИ-95 или 236 акций Газпрома. В валюте средняя зарплата петрозаводчан равняется 546 долларов, или 480 евро.
- Чаще всего жители Петрозаводска ищут работу администратора, продавца, инженера, электросварщика и менеджера.
- По данным экспертов, 8% жителей Петрозаводска официально безработные. Республика Карелия занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе и 15 место среди российских регионов по уровню безработицы.
- Петрозаводск среди городов с населением от 250 до 500 тысяч человек занимает 16 место по количеству вакансий с зарплатой “по договорённости”. Сейчас в Петрозаводске 21,6% вакансий без указания зарплаты.
- Средняя зарплата петрозаводчан 36 742 — это 3,94 балла. Значит, у женщин в 60 лет пенсия составит в среднем 16 800, а у мужчин в 65 лет — 18 400. Данные могут быть неточными, так как пенсии каждый год растут.
- Самые популярные профессии в Петрозаводске: водитель со средней зарплатой 54 000 в месяц, менеджер по продажам — 35 000, продавец — 23 000, охранник — 37 000, инженер — 32 000 и оператор — 34 000.
- Петрозаводск среди городов с населением от 250 до 500 тысяч человек занимает 19 место по числу работодателей-мошенников.
- Аренда однокомнатной квартиры в Петрозаводске обходится в 11 500 — это почти треть официальной средней заработной платы по городу. За 2018 год цены на аренду в Петрозаводске выросли на 1%.
- В Петрозаводске семья из двух взрослых и одного ребёнка в месяц тратит минимум 17 500, в год — от 210 000. Для сравнения, в Москве семья из двух взрослых и одного ребёнка тратит примерно от 20 000 в месяц и от 240 000 в год.
- Около 5,1% вакансий в Петрозаводске предлагают “минималку” ниже 15 000 в месяц.
- МРОТ в Петрозаводске составляет 11 280. Узнайте, смогла ли прожить на МРОТ журналистка GorodRabot.ru.
- Самый простой способ найти работу для жителей Петрозаводска — искать её на GorodRabot.ru.
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