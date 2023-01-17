Фальсификацию продуктов питания стали чаще выявлять в Карелии

Количество случаев фальсификации молочной и мясной продукции, выявленной в Карелии, имеет тенденцию к росту.

Об этом рассказали РБК Карелия в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным управления, в 2022 году в рамках федерального пищевого мониторинга в республике было отобрано 65 проб молока и молочной продукции из них не соответствующими по показателям, свидетельствующим о фальсификации, и по физико-химическим показателям оказались 21 проба.



Для сравнения, в 2021 году при проведении контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 28 проб молочной продукции. Их них по показателям свидетельствующими о фальсификации были 5. Похожая ситуация регистрируется и при исследовании мяса и мясной продукции. В 2022 году было отобрано 34 пробы. Из них вопросы у контролирующего ведомства вызвали — 9. В 2021 году анализировались 32 пробы, следы фальсификации были обнаружены в 2. «Таким образом, Управление не может отметить снижения количества случаев фальсификации по результатам отбора проб молочной и мясной продукции в рамках мониторинга», — резюмируют в ведомстве.



Ранее в Управлении рассказали, что чаще всего суррогатами оказываются молочные продукты, которые поступают в социальные учреждения.

«Закупка продуктов в социальные учреждения проводится по ФЗ № 44.Чаще всего инструментом для определения поставщика используется электронный аукцион. А это значит, что победитель будет выбираться только исходя из предложенных цен, что естественно привлекает недобросовестные компании. Поставки фальсифицированной и небезопасной продукции можно снизить, если изменить подход к организации таких закупок», — отмечал руководитель Управления Виктор Макаркин.