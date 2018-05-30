ФАС начала борьбу с причинами роста цен на бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает одними из причин роста цен на бензин и дизельное топливо проявления монополизма на рынке и сокращение предложения нефтепродуктов в стране.
Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.
"Есть и субъективные факторы - факторы проявления доминирования на рынке, монополизма. Они связаны с определенным сокращением предложения товара на бирже и в мелкооптовом сегменте, то есть на нефтебазах. Всем этим мы сейчас и занимаемся в плане увеличения объема продаж на российском рынке", - заявил Махонин в эфире телеканала "Россия 1".
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