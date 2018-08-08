ФАС предупредила о росте цен на бензин из-за повышения НДС

Повышение НДС с 2019 года отразится на ценах на бензин, так же как и на стоимости других товаров.

Об этом заявил журналистам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, передают "Ведомости".

"Но мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, – в принципе невозможно", – подчеркнул Голомолзин. Он также отметил, что развитие биржевых инструментов позволяет управлять рисками и хеджировать их.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении с 2019 г. ставки НДС с 18 до 20%. Эта мера разгонит инфляцию в будущем году на 1,3 процентного пункта (п. п.), до 4,3% к концу 2019 г., ожидает Минэкономразвития. Центробанк оценивал вклад роста НДС в инфляцию в 1 п. п.