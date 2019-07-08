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Новости. Экономика
09:54, 08 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

ФАС проверит обоснованность тарифов компании "Петербургтеплоэнерго" в Карелии

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Антимонопольная служба направила запрос в госкомитет Карелии по ценам и тарифам для определения экономической обоснованности тарифов на тепло, выставленных ООО "Петербургтеплоэнерго" своим клиентам.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение депутата Заксобрания Карелии Виктора Степанова по вопросу установленных Госкомитетом тарифов на тепловую энергию на 2019 год для потребителей "Петербургтеплоэнерго". Антимонопольщики пришли к выводу о необходимости получения дополнительной информации от республиканских властей.

Местные жители традиционно жалуются на большие платежи за услуги теплоснабжения.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-08 10:42:56
Высокие тарифы только в Олонце, в остальных районах в пределах средних тарифов по региону. В Олонце тарифы повысились из-за перевода котельных на природный газ,что само по себе странно, так как ожидалось понижение тарифов, а получился их резкий скачок. С газом явно что-то перемудрили.
Dima
2019-07-08 10:19:23
Правильно, давно пора поставить на место этих питерских жуликов.
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