ФАС проверит обоснованность тарифов компании "Петербургтеплоэнерго" в Карелии

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Антимонопольная служба направила запрос в госкомитет Карелии по ценам и тарифам для определения экономической обоснованности тарифов на тепло, выставленных ООО "Петербургтеплоэнерго" своим клиентам.
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение депутата Заксобрания Карелии Виктора Степанова по вопросу установленных Госкомитетом тарифов на тепловую энергию на 2019 год для потребителей "Петербургтеплоэнерго". Антимонопольщики пришли к выводу о необходимости получения дополнительной информации от республиканских властей.
Местные жители традиционно жалуются на большие платежи за услуги теплоснабжения.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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