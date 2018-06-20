ФАС завела дело из-за рекламы Durex

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении британской компании Reckitt Benckiser, которая владеет торговой маркой Durex.

Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на такой шаг в ФАС пошли из-за двух рекламных роликов презервативов, где показали недостоверную информацию.

"Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50 процентов населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), что противоречит официальной статистике Минздрава России", — заявили в ведомстве.

При этом в ФАС ссылаются на данные Минздрава, согласно которым в прошлом году показатель ЗППП в РФ был 0,1 процента населения страны. Также подчёркивается, что утверждение из ролика "Практически каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией" не подкреплено статистическими данными.

Таким образом, по мнению ФАС, компания нарушает закон "О рекламе". Рассмотрение этого дела будет проходить 5 июля текущего года, пишет Лайф.