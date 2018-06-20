Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 20 Июня 2018

ФАС завела дело из-за рекламы Durex

По теме

ВИДЕО: Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде
20.06.18 21:30
В России планируется увеличить цены на водку
20.06.18 21:05
Стоимость шенгенской визы изменится
20.06.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении британской компании Reckitt Benckiser, которая владеет торговой маркой Durex.

Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на такой шаг в ФАС пошли из-за двух рекламных роликов презервативов, где показали недостоверную информацию.

"Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50 процентов населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), что противоречит официальной статистике Минздрава России", — заявили в ведомстве.

При этом в ФАС ссылаются на данные Минздрава, согласно которым в прошлом году показатель ЗППП в РФ был 0,1 процента населения страны. Также подчёркивается, что утверждение из ролика "Практически каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией" не подкреплено статистическими данными.

Таким образом, по мнению ФАС, компания нарушает закон "О рекламе". Рассмотрение этого дела будет проходить 5 июля текущего года, пишет Лайф.

 

По теме

ВИДЕО: Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде
20.06.18 21:30
В России планируется увеличить цены на водку
20.06.18 21:05
Стоимость шенгенской визы изменится
20.06.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
14.06.2018, 13:39
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 17:13
Тема недели
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 1
В Питкяранте прошел митинг против оптимизации социальной сферы.
Еще один мегапроект? 1
19.06.2018 12:00
"Взятку выкинул в урну" 3
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
Вся аналитика

Чтиво

19.06.2018 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 2
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 8
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 6
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Митинг в Питкяранте 19 июня 2018
Сегодня 16:52
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»