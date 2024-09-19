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В России проверят обоснованность цен на хлеб, молоко и мясо

Новости. Общество
20:30, 28 Сентября 2024
фото: © Михаил Джапаридзе / ТАСС

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ФАС проанализирует цены торговых сетей на социально значимые товары.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы по поводу цен на социально значимые продукты в 14 российских торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проведенного анализа будет проверяться их обоснованность.

У ведущих торговых предприятий запросили информацию о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора в период с 1 января по 31 августа 2024 года. Также сети должны предоставить данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между ними и отпускными ценами производителя по каждому товару в разных регионах, пишет Lenta.ru.

В ФАС отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования. До этого в сентябре служба направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, указав, что полученные данные будут проанализированы в связи с оптово-отпускными ценами.

По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» в первой половине этого месяца подорожали популярные продукты питания, входящие в состав традиционного завтрака большинства россиян. В том числе средний чек за сливочное масло вырос на 5,3 процента, до 200 рублей за 180 граммов, а стоимость буханки белого хлеба увеличилась в среднем на 2,4 процента, до 43 рублей.

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