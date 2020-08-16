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Фасады домов в Петрозаводске моют перед ремонтом

Новости. Общество
14:07, 16 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила ход работ по ремонту фасадов домов в центре города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ремонт дома №4 на проспекте Ленина закончен. В ближайшее время будут сданы фасады домов №3 и №5.

Представитель подрядчика рассказал главе города, что покрытие из облицовочного кирпича моют специальным составом. Это позволяет очистить фасады от скопившейся пыли и грязи, однако не спасает от застарелых загрязнений. Нижние этажи домов красят в цвета, которые предложил архитектор Александр Савельев и согласовали члены градостроительного совета. Последний этап – нанесение антивандального покрытия.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на пяти объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 35 зданий.

Ранее депутат нашел способ защитить от голубей отремонтированные фасады домов в Петрозаводске.

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Комментарии

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olonets
2020-08-16 15:14:53
Готовятся к приезду хозяина.
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