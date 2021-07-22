Федеральная торговая сеть предложила ввести социальные сертификаты для населения Карелии

В Минсельхозе Карелии состоялось совещание по ситуации с ценами на овощи с участием депутата Госдумы Валентины Пивненко, руководителей министерств и ведомств, сельхозпроизводителей и представителей крупных торговых сетей.

На совещании в режиме видеоконференции выступила руководитель направления торговой сети «Пятерочка» Ольга Волкова с предложением рассмотреть вопрос по введению продовольственных социальных сертификатов на территории Карелии.

«Социальный сертификат ориентирован на социально-незащищенную аудиторию людей, имеющих трудности. Он дает право на получение льгот, предоставление возможности приобретения товаров и услуг по заниженной цене. Компания готова ввести сертификаты в рамках социального партнерства и предоставлять льготы за счет собственных средств», — рассказала представитель федеральной сети.

Валентина Пивненко предложила руководству Минсельхоза Карелии подготовить информацию по данному предложению и в ближайшее время с Министерством социальной защиты, торговой сетью отработать порядок предоставления продовольственных сертификатов. Депутат Госдумы проконтролирует данную социально-значимую работу.

Также участники совещания обсудили меры по сдерживанию цен на овощи, предоставление поддержки местным производителям овощей и картофеля, организацию сельскохозяйственных ярмарок.

Планируется, что в этом году в Петрозаводске ярмарка пройдет с 1 по 10 октября. В ней смогут представить свою продукцию сотни сельхозпроизводителей.