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Новости. Общество
08:05, 23 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Федеральное казначейство проконтролирует деньги Фонда капремонта Карелии

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Управление федерального казначейства по Карелии проконтролирует операции Фонда капитального ремонта.

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

"Одобрить и подписать Соглашение об открытии и ведении лицевого счета для учета операций Фонда капитального ремонта Карелии Управлением Федерального казначейства по республике", - говорится в тексте документа.

Фонд капитального ремонта создан в Карелии в 2014 году. Он является специализированной некоммерческой организацией. С 9 января 2018 года его возглавляет Виталий Берлогин.

Напомним, плата на один квадратный метр общей площади помещения в месяц на 7,60 рубля.

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