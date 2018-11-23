Федеральное казначейство проконтролирует деньги Фонда капремонта Карелии

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Управление федерального казначейства по Карелии проконтролирует операции Фонда капитального ремонта.
Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
"Одобрить и подписать Соглашение об открытии и ведении лицевого счета для учета операций Фонда капитального ремонта Карелии Управлением Федерального казначейства по республике", - говорится в тексте документа.
Фонд капитального ремонта создан в Карелии в 2014 году. Он является специализированной некоммерческой организацией. С 9 января 2018 года его возглавляет Виталий Берлогин.
Напомним, плата на один квадратный метр общей площади помещения в месяц на 7,60 рубля.
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