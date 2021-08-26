Федеральную трассу перекроют на севере Карелии из-за замены высоковольтной линии

В течение двух дней трассу Кола в Сегежском районе будут закрывать для движения транспорта.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 27 и 28 августа с 08:00 до 20:00 в Сегежском районе на 727 км + 522 м федеральной автодороги Р-21 «Кола» будет осуществляться перекрытие дорожного движения по 20 минут каждого часа. Причина - проведение краткосрочных работ по замене высоковольтной линии электропередач.

В Госавтоинспекции Карелии просят водителей учитывать возможные задержки в пути, заранее планировать маршрут и время, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта на участке автодороги.

Ранее сообщалось, в сентябре на Шуйском шоссе а Петрозаводске изменится схема движения транспорта.