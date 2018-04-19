Федеральные ведомства предлагали отказаться от финансирования ФЦП развития Карелии, заявил Парфенчиков

Благодаря президенту Путину удалось добиться продолжения федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сказал глава республики на заседании карельского парламента.

По его словам, ФЦП ежегодно недофинансировалась.

"Причем в 2017 году отдельными федеральными органами исполнительной власти были внесены радикальные предложения о полном прекращении исполнения финансирования этой программы. Только благодаря личной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, активной поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии во главе с Николаем Платоновичем Патрушевым нам удалось добиться продолжения исполнения этого важнейшего программного документа. Соответствующее постановление правительства России принято 6 марта текущего года", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, в 2018 году программу удалось актуализировать с учетом приоритетов развития региона. В программу, к примеру, включено строительство аэровокзала в аэропорту Петрозаводска.

"Те средства, которые мы имеем возможность в ближайшие годы вложить в инфраструктуру, социальную сферу, должны стать серьезным импульсом дальнейшего многолетнего развития республики", - сказал Артур Парфенчиков.