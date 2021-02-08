В Карелии в два раза превышен суточный показатель заболеваемости COVID-19, заявила Татьяна Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что Карелия входит в число регионов, в которых превышен суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако есть регионы, где суточный показатель заболеваемости превосходит средний по стране. К таким регионам относится и Карелия. Об этом Татьяна Голикова заявила на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

"Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", - заявила она.

"Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", - рассказала Голикова.

Минимальные уровни, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

По ее словам, на сегодняшний день все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.

"В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны – это Костромская и Псковская области. Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", - заявила Голикова в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что глава Карелии сделал прививку от коронавируса.