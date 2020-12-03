Федеральные власти обратили внимание на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Карелии

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель, заявила Голикова. Об этом информирует РИА Новости.

"За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза", - сказала она на брифинге в пятницу.

По данным на четвертое декабря, в Карелии поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19: 473 инфицированных за сутки.