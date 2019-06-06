Федеральные власти отказались принять на баланс дорогу Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились в федеральный центр по вопросу передачи дороги "Лоухи – Суоперя" в федеральную собственность, но встретили отказ.

Парламентарии отправили письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с просьбой принять в федеральную собственность трассу регионального значения "Лоухи – Суоперя".

Депутаты указали на то, что дорога является важнейшим северным "транспортным коридором" и нуждается в развитии.

"Передача данной дороги в федеральную собственность позволит ускорить приведение ее в нормативное техническое состояние, улучшит условия движения автотранспорта к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя", обеспечит бесперебойное транспортное сообщение с Финляндской Республикой и далее – с Королевством Норвегия и Королевством Швеция, что положительно отразится на развитии внешнеэкономических связей между Российской Федерацией и указанными государствами, придаст дополнительный импульс для развития северного района Карелии и региона в целом, а также повысит туристскую привлекательность", - сообщается в письме.

Федеральный Минтранс ответил карельским депутатам отказом. В письме из Москвы указано, что региональная дорога не соответствует критериям ранее принятого Плана по приему-передаче автомобильных дорог из одной формы собственности в другую.

"Автомобильная дорога не соответствует установленным критериям и не может быть включена в План. Обеспечение подъезда к пункту пропуска также не является Критерием и основанием для передачи Автомобильной дороги в федеральную собственность", - указано в ответе федерального министерства транспорта.

"Минтранс России не считает возможным поддержать предложение Законодательного собрания Республики Карелия...", - указано в тексте документа.

Автодорога "Лоухи – Суоперя" протяженностью 158 км используется для движения транспорта от автомобильной дороги федерального значения Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя" на государственной границе России с Финляндской Республикой. Дорога проходит по территории Лоухского района.