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Новости. Общество
10:30, 06 Июня 2019
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Федеральные власти отказались принять на баланс дорогу Карелии

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Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились в федеральный центр по вопросу передачи дороги "Лоухи – Суоперя" в федеральную собственность, но встретили отказ.

Парламентарии отправили письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с просьбой принять в федеральную собственность трассу регионального значения "Лоухи – Суоперя".

Депутаты указали на то, что дорога является важнейшим северным "транспортным коридором" и нуждается в развитии.  

"Передача данной дороги в федеральную собственность позволит ускорить приведение ее в нормативное техническое состояние, улучшит условия движения автотранспорта к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя", обеспечит бесперебойное транспортное сообщение с Финляндской Республикой и далее – с Королевством Норвегия и Королевством Швеция, что положительно отразится на развитии внешнеэкономических связей между Российской Федерацией и указанными государствами, придаст дополнительный импульс для развития северного района Карелии и региона в целом, а также повысит туристскую привлекательность", - сообщается в письме.

Федеральный Минтранс ответил карельским депутатам отказом. В письме из Москвы указано, что региональная дорога не соответствует критериям ранее принятого Плана по приему-передаче автомобильных дорог из одной формы собственности в другую. 

"Автомобильная дорога не соответствует установленным критериям и не может быть включена в План. Обеспечение подъезда к пункту пропуска также не является Критерием и основанием для передачи Автомобильной дороги в федеральную собственность", - указано в ответе федерального министерства транспорта.

"Минтранс России не считает возможным поддержать предложение Законодательного собрания Республики Карелия...", -  указано в тексте документа.

Автодорога "Лоухи – Суоперя" протяженностью 158 км используется для движения транспорта от автомобильной дороги федерального значения Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя" на государственной границе России с Финляндской Республикой. Дорога проходит по территории Лоухского района.

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