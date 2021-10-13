Федеральные трассы в Карелии и Мурманской области расширят до четырех полос

Планируется расширить около 50 км федеральных трасс, увеличить протяженность линий наружного освещения и численность камер фотовидеофиксации, сообщили в Упрдор «Коле».

Дорожники разрабатывают документацию для увеличения с двух до четырех полос движения на двух участках трассы Р-21 «Кола»: с 446 по 461 км в Прионежском и Кондопожском районах Карелии, и с 19 по 32 км входящей в состав Р-21 дороги «Подъезд к Североморску» в Мурманской области. В 2022 году в рамках капремонта автодороги А-215 планируется расширение до четырех полос почти 15-километрового участка от Петрозаводска в сторону села Деревянное Прионежского района, ведется строительство пятикилометрового четырехполосного отрезка (с 14 по 19 км) «Подъезда к Североморску».

В Упрдоре «Кола» напомнили, что сейчас в Карелии четырьмя полосами движения оборудована восьмикилометровая дорога «Подъезд к Петрозаводску», в Мурманской области — 14-километровый участок «Подъезда к Североморску».

Для повышения безопасности движения в этом году — впервые в Карелии — на участке с 292 по 313 км автодороги «Кола» в Олонецком районе нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух. В случае, если эта методика даст положительный результат, ее станут применять на других трассах.

Продолжается поэтапное увеличение количества освещенных участков федеральных трасс. В этом году будут введены в эксплуатацию системы наружного освещения съездов с трассы «Кола» к поселку Киндасово и деревне Нурмолицы в Карелии, населенным пунктам Печенга, Три Ручья и к промплощадке на 1378 км в Мурманской области, а также в пункте весового контроля на трассе А-215 в Прионежском районе. В течение двух лет новое освещение появится на участках автодороги А-215 во всех населенных пунктах.

Кроме того, постоянно расширяется сеть стационарных камер фотовидеофиксации. Этой осенью комплексы уже установлены на трассе «Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала). Установка новых камер фотовидеофиксации также ведется в Мурманской области.