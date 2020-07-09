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Федеральный министр потребовал от Карелии полной готовности к реализации программы развития региона

Новости. Экономика
16:30, 10 Июля 2020
фото: Сайт Госдумы РФ
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что главы отстающих регионов, которые получат федеральные средства на развитие, должны быть полностью готовы к реализации проектов программы на местах.

Глава Минэкономразвития РФ потребовал от губернаторов оперативной подготовки документации, необходимой для реализации на местах программ развития регионов. Внимательного отношения к реализации программы Максим Решетников, в частности, потребовал и от главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Очень хотелось бы, чтобы вы уже сейчас, кто еще не отработал, отработали документы конкурсные, всю конкурсную документацию. При необходимости, в принципе, объявили бы конкурсы. Значит, так, как это, в том числе, сделали коллеги из республики Тыва. Там уже приняты все необходимые акты для дальнейшего финансирования и, в общем, ведутся работы по объявлению конкурсных процедур.  Поэтому у меня просьба, Артур Олегович и Виталий Борисович, к вам.  Посмотреть очень внимательно на это и оперативно утвердить всю необходимую "нормативку" и, соответственно, конкурсную документацию", - заявил министр Решетников.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 17:51:44
Москва не знает, что делать с самобытными? Которые на всё идут, чтобы провалить все программы. Сдуру или как? Сделали законы по удорожанию продукции, производимой на территории Олонецких земель, введя районные коэффициенты. Обанкротили многие предприятия, потеряли опытных кадров. Один плюс на виду - это развили сетевые магазины. Что с людьми безработными делать? На сбор клубники в Финляндию и то не выпустили. А дальше как будет?
Беня
2020-07-10 17:11:56
А шо такое "програма развития"? Я все оба слова по отдельности знаю, а в этой комбинации шото мне не понятно. И вааще, о чем это они там? Кстати, а у Фургала с "программой развития" все зашибись или как?
новый
2020-07-10 16:50:48
Очередной требовальщик выискался. Мы здесь власть.
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