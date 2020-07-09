Федеральный министр потребовал от Карелии полной готовности к реализации программы развития региона

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что главы отстающих регионов, которые получат федеральные средства на развитие, должны быть полностью готовы к реализации проектов программы на местах.

Глава Минэкономразвития РФ потребовал от губернаторов оперативной подготовки документации, необходимой для реализации на местах программ развития регионов. Внимательного отношения к реализации программы Максим Решетников, в частности, потребовал и от главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Очень хотелось бы, чтобы вы уже сейчас, кто еще не отработал, отработали документы конкурсные, всю конкурсную документацию. При необходимости, в принципе, объявили бы конкурсы. Значит, так, как это, в том числе, сделали коллеги из республики Тыва. Там уже приняты все необходимые акты для дальнейшего финансирования и, в общем, ведутся работы по объявлению конкурсных процедур. Поэтому у меня просьба, Артур Олегович и Виталий Борисович, к вам. Посмотреть очень внимательно на это и оперативно утвердить всю необходимую "нормативку" и, соответственно, конкурсную документацию", - заявил министр Решетников.

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