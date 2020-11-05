Федеральный центр намерен вернуть себе лесной надзор

В 2021 году в пяти регионах страны планируется провести эксперимент по возвращению лесного надзора на федеральный уровень.

В начале ноября Совет Федерации принял постановление о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства. Одним из положений этого документа российские сенаторы рекомендовали министерству природных ресурсов и экологии РФ совместно с Рослесхозом провести в 2021 году в пяти регионах страны эксперимент по возвращению лесного надзора на федеральный уровень.

Карелия в число этих регионов не попала. Эксперимент предполагается провести в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, а также Архангельской и Иркутской областях.