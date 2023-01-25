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Федеральный центр поддержал празднование 800-летия крещения карелов на 170 млн рублей

Новости. Общество
16:15, 07 Февраля 2023
фото: © https://valaam.ru

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Средства целевой федеральной субсидии направят на фестивали, выставки, издание книг и реставрацию объектов культурного наследия, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Министерство культуры РФ подготовило план основных и дополнительных мероприятий по празднованию 800-летия крещения карелов. Он был составлен совместно с правительством Карели, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Петрозаводской и Карельской епархией. Мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут с 2025 по 2027 год. На их подготовку и реализацию всего выделено 174 млн 889 тыс. рублей, из которых 169 млн 642 тыс. – средства федерального бюджета, в 5 млн 246 тыс. – деньги из казны республики.  Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как напомнил парламентарий, президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 800-летия крещения карелов. Он поручил начать подготовку к празднику в 2027 году. Для этого создан организационный комитет.

«Федеральный центр нас поддержал. И сумма субсидии на мероприятия по празднованию 800-летия крещения карел довольно внушительная. Благодаря этим средствам будут изданы Каталог раскрытых икон «Северного письма» (Из собрания Музея ИЗО Карелии), альбом, посвященный архитектуре православных храмов Русского Севера, книга «Православие в Карелии», пройдут Пасхальный фестиваль и фестиваль духовной музыки «Преображение» и др. Большая поддержка  - возможность отреставрировать здания регионального музея Северного Приладожья в Сортавале, Куркиекского краеведческого музея и в культурно-просветительском центре в поселке Куркиеки и Дома купца Базегского в Пудоже. До 2027 года мы сможем привести в порядок эти объекты культурного наследия на 117 млн 215 тыс. рублей», - рассказал Игорь Зубарев.

Кроме того, ряд мероприятий к празднику включен в дополнительный план. Средства для их реализации будут привлекать из бюджетов и внебюджетных источников. Среди проектов – строительство дороги – Подъезд к Германовскому скиту, установка памятника князю Ярославу Всеволодовичу. Карельская и Петрозаводска епархия планирует к 2027 году возвести храм «Всех Святых в земле Карельской просиявших». Также к памятной дате рассчитывают возвести две часовни в Куркиеки и Петрозаводске и создать духовно-просветительский центр в Медвежьегорске.

«Организационному комитету предстоит большая работа, чтобы все планы оказались реальностью», - отметил сенатор.

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