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Фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска: «Мы сейчас приедем, все будет хорошо!»

Новости. Общество
09:04, 28 Апреля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка в свой профессиональный праздник рассказала о работе, когда медики ведут бой с судьбой.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка поздравила всех своих коллег с Днем работника скорой помощи. По ее словам, этот день объединяет все категории работников скорой, которые выполняя каждый свою работу, являются звеньями одной цепочки, очень часто цена которой — жизнь.

«Фельдшеры по приему вызовов, не видя пациента, за пару минут разговора по телефону должны определить тяжесть состояния пациента и правильно оформить вызов. При этом, если на том конце провода паникуют и в голосе слышен страх, наши диспетчеры своим спокойным голосом должны внушить веру в то, что все будет хорошо и помощь скоро будет, объясняя, что можно сделать до приезда бригады скорой. Водители автомобиля скорой помощи, разгоняя пробки на дорогах, виртуозно доставляют бригаду, где ее очень ждут, а врачи, фельдшеры, медицинские сестры и санитары ведут бой с судьбой. Каждому из нас знакомо чувство, когда ты сделал все, что мог, и мчась в больницу под пронзающий звук сирены, держа руку пациента, повторяешь одни и те же слова: „Держись! Мы сейчас приедем, все будет хорошо!“ Повторяешь спокойно и уверенно. Уверенно, как бы трудно и волнительно тебе не было. И только передав пациента в приемном покое специалистам, можно спокойно выдохнуть. А если судьба оказалась сильнее нас? Мы должны для родственников и близких, в дом которых постучалась беда, найти слова утешения, которые в такие моменты часто бывают бесполезными. Слезы пациентов всегда оставляют след на наших сердцах», — пишет фельдшер скорой помощи.

Ольга Чайка сказала спасибо всем своим коллегам: фельдшерам по приему вызовов за то, что всегда будет отправлена в помощь бригада бригаде; водителям за скорость, участие и звонок на телефон со словами «у тебя все нормально?», если вдруг задерживаешься на вызове в квартире; врачам, фельдшерам, медсёстрам и санитарам за слаженность действий и понимающий взгляд на вызове.

Отдельно фельдшер петрозаводской станции поблагодарили министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и всю команду карельского минздрава за бесконечное внимание и отзывчивость.

«Спасибо за то, что вы делаете все, чтобы наша служба скорой медицинской помощи развивалась, а жители Карелии получали качественную и своевременную скорую медицинскую помощь. И когда нам было очень плохо и мы посылали вам сигналы SOS, вы тоже нам отправляли помощь», — отметила Ольга Чайка.

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