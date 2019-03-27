"Фермерские уголки" откроют в районах Карелии

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В Сортавале и Лахденпохье могут появиться "Фермерские уголки", сообщили в правительстве Карелии.
С сентября 2018 года по начало 2019 года открыты "Фермерские уголки" в четырех точках торговой сети "Пятерочка" в Петрозаводске. Еще один по продаже хлеба и хлебобулочных изделий открыт в поселке Муезерский индивидуальным предпринимателем Валерием Сумеркиным.
В настоящее время ведутся переговоры о возможном размещении "Фермерского уголка" с руководством магазина "Светлана" в городе Сортавала и крестьянско-фермерским хозяйством Ольги Павловой в городе Лахденпохья.
В 2019 году Министерства продолжат информационное взаимодействие со всеми хозяйствующими субъектами, заинтересованными в развитии подобного формата торговли.
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