"Фермерские уголки" откроют в районах Карелии

В Сортавале и Лахденпохье могут появиться "Фермерские уголки", сообщили в правительстве Карелии.

С сентября 2018 года по начало 2019 года открыты "Фермерские уголки" в четырех точках торговой сети "Пятерочка" в Петрозаводске. Еще один по продаже хлеба и хлебобулочных изделий открыт в поселке Муезерский индивидуальным предпринимателем Валерием Сумеркиным.

В настоящее время ведутся переговоры о возможном размещении "Фермерского уголка" с руководством магазина "Светлана" в городе Сортавала и крестьянско-фермерским хозяйством Ольги Павловой в городе Лахденпохья.

В 2019 году Министерства продолжат информационное взаимодействие со всеми хозяйствующими субъектами, заинтересованными в развитии подобного формата торговли.