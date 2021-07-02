Фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх»

Певец и музыкант Сергей Жуков второй год выбирает клубнику от фермеров Карелии.

В паблике фермерского хозяйства Карелии, где выращивают клубнику и тюльпаны, сообщается, что накануне известному российскому певцу Серею Жукову была отправлена самая вкусная ягода.

«Я очень рада, что вкусные и сладкие плоды нашей работы пришлись по душе нашему любимому исполнителю! И он уже второй год выбирает именно нас», - написала хозяйка клубничных плантаций в Карелии.

В свою очередь, Сергей Жуков отметил, что «лучше ещё не ел клубники».

Фермеры Карелии вспомнили популярные хиты «Руки вверх», поблагодарили музыканта за детство, за эмоции и мечту.

«Никогда даже и мечтать не могла, о том, что мы когда-то где-то пересечемся с @sezhukov, - написала хозяйка ягодной фермы. - Все мои летние, детские и юношеские воспоминания плотно связаны с этой музыкой: когда во всех дворах с окон доносились любимые песни, когда на всех дискотеках это были главные хиты! И, конечно, мы знали и знаем все тексты наизусть!»

Отметим, что Серегй Жуков – частый гость в Карелии. Ранее он приезжал в наш край за грибами и ягодами, на рыбалку, зарядиться энергетикой острова Кижи и даже провел здесь рождественские каникулы.