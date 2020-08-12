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Лидер группы "Руки вверх" похвастался урожаем грибов в Карелии

Новости. Общество
09:52, 13 Августа 2020
фото: Сергей Жуков/instagram.com/sezhukov/
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Певец Сергей Жуков собирает белые грибы прямо рядом с домом, в котором он отдыхает с семьей на берегу Сямозера.

Музыкант продолжает рассказывать своим поклонникам об отпуске в карельских лесах. В Инстаграме он похвастался урожаем грибов.

"Ребята, вы не поверите! Прямо на опушке около нашего дома росли огромные белые грибы! Регина еще в Москве мечтала сходить за грибами. Но, конечно, там это сделать непросто: нужно найти время, знать места. А здесь мы просто вышли прогуляться, осмотреться вокруг и за 15 минут собрали корзину белых грибов! Причем местные говорят, что через 3 дня будет еще больше! Здесь и лесная земляника, и черника - дети просто гуляют и едят ягоды. Чуть подальше, в более заболоченных местах, огромное количество морошки. И все это около нас, на берегу красивейшего озера," – восхищается Карелией Сергей Жуков.

При этом певец сетует на погоду, с которой путешественникам совсем не везет.

"11 градусов и сильнейший штормовой ветер! Но нам это совсем не мешает - мы приехали посмотреть северную природу и получаем от нее невероятное удовольствие", - пишет солист группы "Руки вверх".

После отдыха на Сямозере Сергей Жуков отправится с семьей на Ладожское озеро, посетит горный парк "Рускеала". Затем в планах отпускника - карельские деревни,Онежское озеро, остров Кижи.

Напомним, Сергей Жуков приехал в Карелии на 10 дней.

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Комментарии

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