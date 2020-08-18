Солист группы "Руки вверх" зарядился энергетикой острова Кижи

Сергей Жуков 18 августа с семьей побывал в музее-заповеднике "Кижи".

Певец решил провести 10-дневный отпуск в Карелии. Солист группы "Руки вверх" уже посетил Рускеалу, побывал в лесу и на рыбалке.

А вчера Сергей Жуков отправился на остров Кижи и остался доволен поездкой.

"Кижи – удивительное место по энергетике, природе и архитектуре. По одной из легенд, плотник построил жемчужину острова, деревянную Спасо-Преображенскую церковь, без единого гвоздя. И через много лет, после окончания работы, забросил свой топор в озеро со словами: "Николи не было, николи не будет". Вы только представьте, 37-метровое здание из деталей, изготовленных вручную", – отметил музыкант на своей странице в Instagram.

Сергей рассказал, что и там не смог остаться незамеченным.

"Надо отметить, что папа Сережа попал-таки под раздачу. Несмотря на то, что я был в капюшоне и в маске, многие уже знали, что мы будем в Кижах, и хотели сфотографироваться. Хотя, я всем говорил, что фотографировать надо то удивительное место, в котором мы находимся, а не меня", – поделился с подписчиками Жуков.



Ранее певец и музыкант Сергей Жуков съездил на рыбалку и посетил мастер-класс по приготовлению карельской ухи.