Фермеры вырастили под Петрозаводском 130 тысяч тюльпанов к 8 марта

Цветы от фермерского хозяйства Шелемех к празднику появляются в торговых точках столицы Карелии.

О 130 тысяч тюльпанов Юлии и Дениса Шелемех рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Цветы от фермерского хозяйства Шелемех к 8 марта появляются в торговых точках Петрозаводска уже не первый год. Свою первую тысячу тюльпанов супруги вырастили прямо в квартире. Теперь у них цветочный питомник в Виданах, и счет на тюльпаны идёт уже на десятки и даже сотни тысяч», — пишет Парфенчиков.

По словам руководителя республики, в следующем году фермеры планируют удвоить количество посадочного материала.

«Дал поручение коллегам помочь в решении вопроса с земельным участком, на котором размещено здание питомника. […] Юлия говорит, что заказы на тюльпаны они завершили принимать в феврале. Сейчас отгружают для оптовиков: кроме петрозаводских магазинов, цветы отправятся в Костомукшу и Санкт-Петербург», — рассказал глава Карелии.