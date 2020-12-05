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Фестиваль "Километр здоровья" придет в районы Карелии

Новости. Спорт
13:49, 06 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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В следующем году организаторы планируют провести фестиваль бега не только в центре Петрозаводска, но и в районах и даже в других городах республики.

В субботу, 5 декабря, традиционный старт на стадионе «Юность» завершил фестиваль бега "Километр здоровья-2020". Самыми массовыми на фестивале были детские забеги. Победителям и призерам на финише вручали мандарины, сообщили в администрации города.

Фестивалю бега "Километр здоровья" уже два года. Пандемия внесла свои коррективы в его проведение, но организаторы ежемесячных стартов искали интересные решения и даже попробовали несколько новых форматов проведения акции.

- Были проведены "Бегущие огни" и большое количество детских забегов, - рассказал главный организатор фестиваля, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Кишкин. - Бег объединил не только спортсменов высокого уровня, но и тех, кто впервые вышел на дорожку. Заметно выросло количество участников. Если в первом "Километре здоровья" их было 40, то теперь больше 200. Возрастная группа - от 3 до 80 лет. И уже не только школы, а это № 43, 34, 48, но и детские сады № 121, 83, присоединились к забегу здоровья. Наш старт начали поддерживать люди в разных уголках России, то есть петрозаводчане, которые уезжают на момент забега в другое место, присылают видео, в котором они бегут километр в этот день вместе со всем Петрозаводском.

В следующем году организаторы планируют провести "Километр здоровья" не только на стадионе "Юность", но и в других микрорайонах Петрозаводска и даже в городах республики.

 

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Комментарии

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