Фестиваль красок пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится фестиваль «ColorFest», кульминацией которого станет красочный залп.

25 июня на площадке перед торговым комплексом «Лотос Plaza» в Петрозаводске пройдет фестиваль красок «ColorFest». Об этом информирует арт-проект «Вместе Зажигаем».

На фестивале выступят ди-джеи и МС, будет звучат танцевальная музыка.

«Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако», — сообщают организаторы мероприятия.

Вход на фестиваль будет свободным.