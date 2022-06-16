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Фестиваль красок пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
10:11, 22 Июня 2022
фото: Арт-проект «Вместе Зажигаем»

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В Петрозаводске состоится фестиваль «ColorFest», кульминацией которого станет красочный залп.

25 июня на площадке перед торговым комплексом «Лотос Plaza» в Петрозаводске пройдет фестиваль красок «ColorFest». Об этом информирует арт-проект «Вместе Зажигаем».

На фестивале выступят ди-джеи и МС, будет звучат танцевальная музыка. 

«Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако», — сообщают организаторы мероприятия.

Вход на фестиваль будет свободным.

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