Фестиваль красок пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится фестиваль «ColorFest», кульминацией которого станет красочный залп.
25 июня на площадке перед торговым комплексом «Лотос Plaza» в Петрозаводске пройдет фестиваль красок «ColorFest». Об этом информирует арт-проект «Вместе Зажигаем».
На фестивале выступят ди-джеи и МС, будет звучат танцевальная музыка.
«Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако», — сообщают организаторы мероприятия.
Вход на фестиваль будет свободным.
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