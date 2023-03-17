Фестиваль «Крымская весна» собрал две тысячи жителей столицы Карелии

Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошли на площади Кирова в Петрозаводске.

Праздник в честь дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел на площади Кирова в Петрозаводске. В этом году исполнилось девять лет со дня референдума, который определил судьбу полуострова.



18 марта 2014 года был подписан договор о вступлении республики Крым и города Севастополя в состав России.



«Крым вернулся в родную гавань. Этому историческому событию посвящен фестиваль «Крымская весна», ставший уже ежегодной доброй традицией. Он собрал на площади Кирова в Петрозаводске две тысячи горожан, которые пришли выразить поддержку крымчанам и севастопольцам», - говорится в сообщении правительства Карелии.



С девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией жителей поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Пройдут десятилетия, но мы не перестанем осознавать величие этого события. Сегодня наши солдаты вместе с запорожцами, херсонцами, донбассцами отстаивают простые человеческие ценности – говорить на родном языке, иметь возможность уважать свою историю. И мы уверены в нашей победе, уверены, что будем достойными наших великих предков, потому что за нами правда. Это начало новой истории возрождающейся России», – заявил руководитель региона.



С поздравлениями также выступили председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, председатель общественной палаты республики Любовь Кулакова, председатель совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение Первых» Владимир Максимкин.



В рамках фестиваля были разыграны 12 призов. Главный – путевка в Крым. Сертификат на недельное проживание на двоих в отеле «Ялта-Интурист» выиграла Наталья Козорез.



На сцене праздника выступили творческие коллективы республики и солисты - вокальная студия «Соло», ансамбль «Петроглиф», молодые оперные певцы.