Фестиваль "Онего-Классик" в Петрозаводске откроет грандиозный хоровой проект

В Карельской филармонии прозвучит духовная музыка.

Симфонический оркестр филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры под управлением Сергея Екимова, а также солисты – Михаил Круглов (бас-профундо), Дарья Гаврилова (меццо-сопрано) и Нина Феофанова (виолончель) - 7 мая откроют VII Международный фестиваль искусств "Онего-Классик" грандиозным концертом "Три века русской духовной музыки".

В Большом зале Карельской филармонии прозвучат произведения Бортнянского, Чеснокова, Рахманинова, Свиридова, Екимова, Шнитке – вечные темы музыкального искусства, связанные с той частью человеческого существа, которая во все века стремилась к свету и истине, олицетворяющие все лучшее, что есть в мире. Но центральными событиями концерта обещает стать исполнение увертюры "1812 год" Петра Чайковского и кантаты "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева.

Кантата "Иоанн Дамаскин" Танеева – одно из самых значительных для России духовных сочинений. Ее сравнивают с "Реквиемом" Моцарта, и не случайно: по сути это первый русский реквием, посвященный памяти выдающегося музыкального деятеля Николая Рубинштейна. Увертюра "1812" также связана с Николаем Рубинштейном - другом Чайковского. Это знаменитое произведение было написано по его просьбе в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. Увертюра до сих пор пользуется популярностью в мире из-за эффектного звучания и важности победы над Наполеоном для Европы и Америки. В исполнении участвуют колокола, в финале предусмотрены пушечные залпы.

Фестиваль "Онего-Классик" продлится до 28 мая и соберет на концертных площадках Карелии звездных представителей самых разных музыкальных жанров – от классики до джаза.