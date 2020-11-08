Фестиваль "Осенняя лира" прошел в карельской филармонии

В карельской филармонии состоялось закрытие XXXII Фестиваля камерного искусства "Осенняя лира".

Заключительный концерт, в котором солистами выступили молодые звезды академической сцены скрипач Леонид Железный и пианисты Анна Тамаркина и Николай Кузнецов, состоялся благодаря проекту Министерства культуры Российской Федерации и Московской филармонии "Всероссийские филармонические сезоны". С помощью этого проекта филармония смогла пригласить на этот концерт карельских медиков, которые уже в течение очень долгого времени находятся на передовой борьбы с пандемией, сообщили в концертной организации.

На заключительном концерте фестиваля совсем не случайно прозвучали только произведения Людвига ван Бетховена: в 2020 году, 16 декабря, человечество будет отмечать 250-летие этого величайшего немецкого композитора. Две фортепианные и две скрипичные сонаты, прозвучавшие в концерте настолько популярны, что не только меломаны, но и любители узнают эту музыку по первым тактам. Тем интереснее было услышать популярную классику в исполнении уже именитых, но еще очень молодых исполнителей.

Все три артиста являются выпускниками Московской консерватории и лауреатами престижнейших международных конкурсов. Скрипач Леонид Железный также повышал свой профессиональный уровень в мастер-классах таких виртуозов как Борис Кушнир, Игорь Петрушевский, Дмитрий Ситковецкий, Захар Брон, Хаим Тауб… А его партнерша по ансамблю московская пианистка Анна Тамаркина - официальный концертмейстер Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Николай Кузнецов на XXIII Международном конкурсе им. Рикардо Виньеса в Испании стал настоящим триумфатором. Жюри и слушатели единодушно присудили ему все мыслимые награды: I премия, приз зрительских симпатий и приз за лучшую интерпретацию обязательной части программы.

"Как однажды написал Бетховен, "кому открывается моя музыка, тот избавляется от всех тех бед, которые терзают других людей"». Будем надеяться, что петрозаводчане, заполнившие Большой зал филармонии в заключительный день фестиваля, теперь избавились от бед. Во всяком случае, судя по аплодисментам, в этот вечер публика была счастлива", - отметили ф филармонии.