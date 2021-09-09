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Фестиваль уличных видов танца пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
10:26, 10 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Picography

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Петрозаводчан приглашают к участию в фестивале уличных видов танца «Онего бит».

Профсоюз обучающихся Петрозаводского государственного университета приглашает танцоров в возрасте от 7 лет к участию в фестивале уличных видов танца «Онего бит». Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Выступать предстоит в номинациях «Соло» и «Дуэт», а также в командных состязаниях (для коллективов от 3 до 5 и от 6 до 9 человек). Каждый вправе подать заявку на неограниченное число номинаций в своей возрастной категории: 7-12, 12-18 лет, 17 лет и старше. Участие в проекте бесплатное.

После окончания приема заявок будет сформирован график съемок танцевальных номеров. Место съемок — актовый зал главного корпуса Петрозаводского государственного университета.

Победителей и призеров наградят 26 сентября.

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