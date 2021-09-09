Фестиваль уличных видов танца пройдет в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают к участию в фестивале уличных видов танца «Онего бит».

Профсоюз обучающихся Петрозаводского государственного университета приглашает танцоров в возрасте от 7 лет к участию в фестивале уличных видов танца «Онего бит». Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Выступать предстоит в номинациях «Соло» и «Дуэт», а также в командных состязаниях (для коллективов от 3 до 5 и от 6 до 9 человек). Каждый вправе подать заявку на неограниченное число номинаций в своей возрастной категории: 7-12, 12-18 лет, 17 лет и старше. Участие в проекте бесплатное.

После окончания приема заявок будет сформирован график съемок танцевальных номеров. Место съемок — актовый зал главного корпуса Петрозаводского государственного университета.

Победителей и призеров наградят 26 сентября.