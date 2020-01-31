Февраль придет в Карелию с небольшими снегом и морозом

О погоде на 1 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, на юго-западе порывистый.

Столбик термометра ночью опустится до отметки -13, -18 градусов, местами по центральным и восточным районам подморозит до -28, на юго-западе -9, -14. Днем будет -8, -13 градусов, местами до -22, на юго-западе -2, -7 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит -14, -16 градусов. Днем потеплеет до -8, -10 градусов.