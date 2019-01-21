Фигуранты дела о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом в суде

В городском суде Петрозаводска подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом.

Как сказал бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, он разделяет боль потерпевших. "Моя вина в этом преступлении неоспорима", - сказал Виноградов.

"Я сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Больше добавить нечего", - сказал бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков.

"Уважаемые родители, то, что произошло в июне 2016 года неправильно, несправедливо. Я бы даже сказала, дико. Я приношу свои самые искренние извинения", - сказала экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова.

Она фактически возложила вину в гибели детей на организаторов похода, то есть Виноградова, Круподерщикова и его коллегу Ильина.

"Какую же небрежность, недобросовестность проявила я, проявил Анатолий Иванович?" - спросила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович и ответила, что ведомство добросовестно выполняло возложенные на него функции.

"Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей... Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна", - отметила Котович.

Как сказал судья Александр Смирнов, приговор планируется огласить 18 марта.