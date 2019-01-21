Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:38, 21 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Фигуранты дела о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом в суде

Загрузка...

В городском суде Петрозаводска подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом.

Как сказал бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, он разделяет боль потерпевших. "Моя вина в этом преступлении неоспорима", - сказал Виноградов.

"Я сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Больше добавить нечего", - сказал бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков.

"Уважаемые родители, то, что произошло в июне 2016 года неправильно, несправедливо. Я бы даже сказала, дико. Я приношу свои самые искренние извинения", - сказала экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова.

Она фактически возложила вину в гибели детей на организаторов похода, то есть Виноградова, Круподерщикова и его коллегу Ильина.

"Какую же небрежность, недобросовестность проявила я, проявил Анатолий Иванович?" - спросила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович и ответила, что ведомство добросовестно выполняло возложенные на него функции.

"Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей... Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна", - отметила Котович.

Как сказал судья Александр Смирнов, приговор планируется огласить 18 марта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-01-21 11:43:53
Детей не вернуть , а "фигурантам" по этому делу жить с этим грузом. И никакой суд и раскаянья не принесут облегчения.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

18.01.2019 14:35
Обществоведение
Оптимизация или развитие? 3
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Евгений Ульянов: "У народа словно пелена упала с глаз" 3
18.01.2019 11:00
"Бумажные" проекты 8
16.01.2019 12:25
Вся аналитика

Чтиво

16.01.2019 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 3
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 10
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
Сегодня 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»