Филармония уходит на каникулы с песнями о любви

Певец, в 16-летнем возрасте покоривший руководство Венской оперы, выступит на закрытии сезона в филармонии.

Участник телепроектов и концертных программ, обладатель Гран-При и первых премий международных вокальных конкурсов, стипендиат легендарной Александры Пахмутовой, обладатель бархатного бас-баритона Николай Рябуха - 22 июня выступит на сцене Карельской филармонии. Его концерт в сопровождении Оркестра "Онего" под управлением Геннадия Миронова станет достойным завершением сезона, который по своей насыщенности и разнообразию музыкальных жанров и стилей стал, пожалуй, одним из самых интересных сезонов главной концертной организации республики.

26-летний артист исполнит романсы и песни о любви из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Фрэнка Синатры, Георга Отса. Это первое выступление Николая Рябухи в Петрозаводске, хотя молодому вокалисту уже удалось завоевать любовь публики разных городов и стран.

Еще в 16-летнем возрасте Николая Рябуху после победы на международном конкурсе "Музычна парасолька" ("Музыкальный зонтик") позвали петь в Венскую оперу. Присутствовавший на конкурсе управляющий Венской оперой Йозеф Иваска заметил талантливого юношу, завоевавшего гран-при за исполнение партии мистера Икс, и предложил заключить контракт, по условиям которого Николай Рябуха будет солировать в мировом турне. И репертуар уже прислали, но семья остереглась отпускать "ребенка" в столь долгие и дальние гастроли.

Остается добавить, что многие ныне известные исполнители, начало карьеры которых пересекалось с творчеством маэстро Геннадия Миронова, затем становились хорошими друзьями и оркестра "Онего", и Карельской филармонии. Надеемся, что и для Николая Рябухи Петрозаводск отныне обретет "постоянную прописку" в его гастрольном графике.