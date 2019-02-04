Филиал "Карелэнерго" готов к работе в сложных погодных условиях

В связи с приходом на территорию Карелии южного циклона по имени "Пирмин", по информации Карельского гидрометцентра, 4 февраля в южных районах республики ожидается мокрый снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы.

Ухудшение погодных условий может привести к образованиям гололеда и отложению снега на проводах линий электропередачи.

Филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" готов к обеспечению надежного энергоснабжения потребителей во время сложных погодных условия.

Мобильные силы предприятия готовы в случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе оперативно приступить к ликвидации последствий. Специалисты "Карелэнерго" ведут непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напомним, что для оперативной связи с потребителями работает телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52. При отключениях электроэнергии в районах Карелии потребители могут обращаться по указанному номеру круглосуточно (звонок бесплатный), а также через портал "Светлая страна".

Филиал "Карелэнерго" просит жителей республики, в частности водителей крупногабаритной техники, быть осторожными при работе вблизи линий электропередачи. Риск попасть под напряжение, зацепив ЛЭП кузовом грузовика, особенно возрастает в период снегоуборочных мероприятий.

Запомните, в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого находятся электрические сети, проведение каких-либо работ незаконно и категорически запрещено!