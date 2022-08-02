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Филиал поликлиники вновь откроют в крупном микрорайоне Петрозаводска в сентябре

Новости. Общество
15:59, 16 Августа 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На Перевалке готовится к открытию филиал первой взрослой поликлиники на улице Зеленой.

После трехлетнего перерыва на Перевалке начнет работать филиал первой взрослой поликлиники на улице Зеленой. Об этом пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Уже в сентябре более 7000 человек снова смогут посещать терапевта рядом с домом. Здесь же будет работать физиотерапевтический кабинет, организуют забор крови на анализ, вакцинацию. Посмотрели и депутатами Петросовета отремонтированные помещения, почти готовые к приёму пациентов. Обсудили с медиками возможные ресурсы для расширения филиала. Будем думать совместно с Минздравом», — отметил мэр города.

Ранее сообщалось, определился подрядчик для строительства взрослой поликлиники в микрорайоне Петрозаводска.

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