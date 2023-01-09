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Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории российского проката

Новости. Культура
00:10, 11 Января 2023
фото: Yellow, Black and White

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На то, чтобы побить предыдущий рекорд, семейной комедии потребовалось 10 дней.

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, пишет агентство ТАСС. Об этом во вторник свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

По данным ЕАИС, «Чебурашка» с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 082 245 827 рублей и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в стране. Общие сборы «Холопа», согласно информации на сайте ЕАИС, составили 3 082 031 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката.

«Мы очень рады, что „Чебурашка“ и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении [кинотеатрального проката] рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия», — сказал ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, ожидается ли у «Чебурашки» продолжение, Илоян сказал, что пока нужно дождаться окончания проката фильма, «чтобы обсудить с партнерами такую возможность».

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина

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